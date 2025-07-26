Begüm Akkaya'nın babasına ne oldu? Begüm Akkaya'nın babası bulundu mu? - SON DAKİKA

Oyuncu Begüm Akkaya, verdiği röportajlarla yeniden gündeme geldi. Özellikle babasıyla ilgili yaşadığı acı olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya'ya ne oldu? Begüm Akkaya'nın babası bulundu mu? İşte merak edilen detaylar…

BEGÜM AKKAYA'NIN BABASINA NE OLDU? - SON DAKİKA

Başarılı oyuncu Begüm Akkaya'nın babası Dr. Hakan Akkaya, 2014 yılında Adriyatik Denizi'nde yaşanan Norman Atlantic feribot faciasında kayboldu. İtalya ile Arnavutluk arasında sefer yapan feribotta çıkan yangın sonrası yaşanan panik ve tahliye sürecinde birçok kişi kurtarılırken, bazı yolculara ise ulaşılamadı.

Kazada kayıplara karışan isimlerden biri de Begüm Akkaya'nın babası oldu. O günden bu yana yapılan tüm aramalara rağmen Dr. Hakan Akkaya'ya dair herhangi bir iz bulunamazken resmî kayıtlarda da hâlâ 'kayıp' olarak değerlendiriliyor.

Begüm Akkaya'nın babasına ne oldu

BEGÜM AKKAYA NEDEN GÜNDEMDE?

Babasının kaybolduğu dönemde TRT Haber'e "Umudumu kaybetmiyorum" şeklinde konuşan Begüm Akkaya, geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına röportaj verdi. Açıklamaları sırasında yaklaşık 11 yıl önce kaybolan babası Hakan Akkaya hakkında konuşan Begüm Akkaya; "Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum bir yeri yok diye. Dua edebileceğim bir toprağı yok diye. Sonra her su kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu." ifadelerini kullandı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan röportajın ardından Begüm Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirdi.

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