Bege - Nerdeyim Alo sözleri! 'Nerdeyim Alo' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Bege'nin yeni şarkısı Nerdeyim Alo, Youtube'da yayınlandı. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri nelerdir merak edildi. 'Nerdeyim Alo' şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Berkcan Güven'in yeni parçası 'Nerdeyim Alo' 29 Ocak 2021 tarihinde Youtube'da çıktı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Nerdeyim Alo sözleri nelerdir? BEGE kimdir?
BEGE - NERDEYİM ALO ŞARKI SÖZLERİ
Telefon çalar ya
Telefon çalar aç
Linçsquad
Nerdeyim alo (yeah)
Nerdeyim alo (alo)
Acıya parol
Gacı acı yapan o
Açtım sekizi karo (huh)
Birisi maço (alo)
Birisi paso ağlar çünkü hissi çok
Çünkü çünkü hissi çok (yea)
Hayat maraton (yea)
Koştum ciğerim Eto (yea)
Ayda 40 demo
Yanımda dekor olursun seni keko (squad)
Rapiniz defo
Ettik biz onu veto
Bayrak attın
Rapi duyup sigaranı yaktın
İstediğim her şey gelir bana baba-barter
Rahatım, BEGE üstünüze deli yağdı
Albüm hepinize cevap, kıçınız da ağrır
Ailem geniş ama
Ailem dedim sana
Gelmedin ki hiç buralara
Hala beni sorar
Herkese beni sorar
Sersefil sokamazsın beni zora
Nerdeyim alo (yeah)
Nerdeyim alo (alo)
Acıya parol
Gacı acı yapan o
Açtım sekizi karo (huh)
Birisi maço (alo)
Birisi paso ağlar çünkü hissi çok
Skrt prr ara beni ring ring telim çalar
Prrr yine yiyom linci teli kapa prrr
Kapalı bilincim icy bilek brr sanki Gucci
Ailem geniş ama
Ailem dedim sana
Gelmedin ki hiç buralara
Hala beni sorar
Herkese beni sorar
Sersefil sokamazsın beni zora
Nerdeyim alo
Nerdeyim alo
Acıya parol
Gacı acı yapan o
Açtım sekizi karo (huh)
Birisi maço (alo)
Birisi paso ağlar (yeah) çünkü hissi çok (yeah)
Vuuu BEGEFENDİ
Ra ra ya ya
Sendeyim alo?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 29 Ocak Cuma günü yayınlandı. Kısa sürede 75 bin izlenme ve 6 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Sözler: Berkcan Güven
Müzik: justsayin, 4NGHTS
Recording: justsayin
BEGE KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı. Takma adı BEGE 'dir.
Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.
İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu.
Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.