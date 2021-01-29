Bege - Nerdeyim Alo sözleri! 'Nerdeyim Alo' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bege - Nerdeyim Alo sözleri! 'Nerdeyim Alo' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

29.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:33
Bege - Nerdeyim Alo sözleri! 'Nerdeyim Alo' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bege'nin yeni şarkısı Nerdeyim Alo, Youtube'da yayınlandı. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri nelerdir merak edildi. 'Nerdeyim Alo' şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Berkcan Güven'in yeni parçası 'Nerdeyim Alo' 29 Ocak 2021 tarihinde Youtube'da çıktı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Nerdeyim Alo sözleri nelerdir? BEGE kimdir?

BEGE - NERDEYİM ALO ŞARKI SÖZLERİ

Telefon çalar ya

Telefon çalar aç

Linçsquad

Nerdeyim alo (yeah)

Nerdeyim alo (alo)

Acıya parol

Gacı acı yapan o

Açtım sekizi karo (huh)

Birisi maço (alo)

Birisi paso ağlar çünkü hissi çok

Çünkü çünkü hissi çok (yea)

Hayat maraton (yea)

Koştum ciğerim Eto (yea)

Ayda 40 demo

Yanımda dekor olursun seni keko (squad)

Rapiniz defo

Ettik biz onu veto

Bayrak attın

Rapi duyup sigaranı yaktın

İstediğim her şey gelir bana baba-barter

Rahatım, BEGE üstünüze deli yağdı

Albüm hepinize cevap, kıçınız da ağrır

Ailem geniş ama

Ailem dedim sana

Gelmedin ki hiç buralara

Hala beni sorar

Herkese beni sorar

Sersefil sokamazsın beni zora

Nerdeyim alo (yeah)

Nerdeyim alo (alo)

Acıya parol

Gacı acı yapan o

Açtım sekizi karo (huh)

Birisi maço (alo)

Birisi paso ağlar çünkü hissi çok

Skrt prr ara beni ring ring telim çalar

Prrr yine yiyom linci teli kapa prrr

Kapalı bilincim icy bilek brr sanki Gucci

Ailem geniş ama

Ailem dedim sana

Gelmedin ki hiç buralara

Hala beni sorar

Herkese beni sorar

Sersefil sokamazsın beni zora

Nerdeyim alo

Nerdeyim alo

Acıya parol

Gacı acı yapan o

Açtım sekizi karo (huh)

Birisi maço (alo)

Birisi paso ağlar (yeah) çünkü hissi çok (yeah)

Vuuu BEGEFENDİ

Ra ra ya ya

Sendeyim alo?

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 29 Ocak Cuma günü yayınlandı. Kısa sürede 75 bin izlenme ve 6 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Sözler: Berkcan Güven

Müzik: justsayin, 4NGHTS

Recording: justsayin

BEGE KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı. Takma adı BEGE 'dir.

Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.

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