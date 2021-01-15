BEGE - Eksi ft. Murda, Summercem şarkı sözleri nelerdir? 'Eksi' rap şarkısı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Berkcan Güven, Murda ve Summercem'in yeni parçası çıktı. Kısa sürede 180 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Şimdi sözlerini sizlere iletelim.

'EKSİ' ŞARKI SÖZLERİ

Yeah

Kalıyonuz

Eksi

Yeah

LNC Squad presents Bege

Begefendi

Kalıyonuz eksi

Ben de kazanıyorum prestij

Filmi gibi bege neslin

Tarzın (tarzın) kaldı eski

Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi

Yeni nesil getir devrim

Kölesi olamam şerrin

Yükselir arkamda şehrim

Çünkü bunu seçtim

Arkamda var şehrin

Çıkartırlar pestil

Tüm gece de Netflix

İzle bi de bad bitch

Takalamaz eşsiz

Gangim ister next hit

Getir bana

Ya ya

Kalıyonuz eksi

Ben de kazanıyorum prestij

Filmi gibi bege nesli

Tarzın (tarzın) kaldı eski

Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi

Yeni nesil getir devrim

Kölesi olamam şerrin

Bege

Fuck the po- olamam teslim

Broke boy paran eksik

On bin euro flat fee

Üçlü kızlar lebi

Oeh lil mama sexy

Trippin on LSD

Bodrum, Carrese jetski

Arabada flatscreen

Her şey designer her mevsim

Geçmişimi terk ettim

Pussy hani erkektin

Geldik değişti enerjin

Mahallemde Mükremin

Zirvesinde ülkemin

Bitches like Im Larry Flynt

Gel yüzelim güzelim

Yeah düşmanlarım aç

Tüm dostlarım masada

Baby yepyeni Goyard

Gittim aldım Fransa'dan

Shawty she got ass

Ne güzel bi manzara

Benle para konuş başka bir dil anlamam

Ya ya

Kalıyonuz eksi

Ben de kazanıyorum prestij

Filmi gibi bege nesli

Tarzın (tarzın) kaldı eski

Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi

Yeni nesil getir devri

Kölesi olamam şerrin

Cem Abi acayipsin

Kalite Olay

King of Spotify

Her sene 500 Million stream sen yine de bir say

Mamilerechampagne, abilere çay

Nalet olası yük oldu şu üstümdeki Hype

Ekmek parasi bu, can't touch

Bana paris sana göre Texas

Şarjörümüzü yeni doldurduk

O leş kafanıza Head Shot

Yeni Santos Skely saatim tam olarak 50 kağıt

Ciaga, Prada, Louis manitama Ellie Saab

Mahallemiz buralar

Semtim sakat

Abiler tut atar

Gezmek yasak

İşleri gayri meşru

Eski Sanat

Emanetsiz çıkaman

Backseat'de glock

EKSİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Youtube 15 Ocak 2021 tarihinde yüklenen şarkı 'BEGE - EKSİ FT. MURDA,SUMMERCEM' şeklinde paylaşılmıştır. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda trendlerde 11. sırada çıkmaktadır. Şarkı şuana kadar 180 bin izlenme ve 32 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Sözler: Berkcan Güven, Önder Doğan, Cem Toraman

Müzik: justsayin, Stoopid Lou, Oscar Zulu

Recording: justsayin

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı.

Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyondan fazla abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu. Ayrıca, Cristiano Ronaldo gibi önemli isimlerle de videolar çekti.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile bağlantılı bir okuyor.