BEGE - Eksi ft. Murda, Summercem şarkı sözleri nelerdir? 'Eksi' rap şarkısı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Bege'nin yeni şarkısı Eksi çıktı. Bege, Murda ve Summercem'in birlikte söyledikleri yeni şarkının sözleri merak edildi. Peki Bege-Murda-Summercem 'Eksi' şarkı sözleri nelerdir? Eksi rap parçasının sözleri nedir? Tüm detaylar haberimizde.
Berkcan Güven, Murda ve Summercem'in yeni parçası çıktı. Kısa sürede 180 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Şimdi sözlerini sizlere iletelim.
'EKSİ' ŞARKI SÖZLERİ
Yeah
Kalıyonuz
Eksi
Yeah
LNC Squad presents Bege
Begefendi
Kalıyonuz eksi
Ben de kazanıyorum prestij
Filmi gibi bege neslin
Tarzın (tarzın) kaldı eski
Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi
Yeni nesil getir devrim
Kölesi olamam şerrin
Yükselir arkamda şehrim
Çünkü bunu seçtim
Arkamda var şehrin
Çıkartırlar pestil
Tüm gece de Netflix
İzle bi de bad bitch
Takalamaz eşsiz
Gangim ister next hit
Getir bana
Ya ya
Kalıyonuz eksi
Ben de kazanıyorum prestij
Filmi gibi bege nesli
Tarzın (tarzın) kaldı eski
Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi
Yeni nesil getir devrim
Kölesi olamam şerrin
Bege
Fuck the po- olamam teslim
Broke boy paran eksik
On bin euro flat fee
Üçlü kızlar lebi
Oeh lil mama sexy
Trippin on LSD
Bodrum, Carrese jetski
Arabada flatscreen
Her şey designer her mevsim
Geçmişimi terk ettim
Pussy hani erkektin
Geldik değişti enerjin
Mahallemde Mükremin
Zirvesinde ülkemin
Bitches like Im Larry Flynt
Gel yüzelim güzelim
Yeah düşmanlarım aç
Tüm dostlarım masada
Baby yepyeni Goyard
Gittim aldım Fransa'dan
Shawty she got ass
Ne güzel bi manzara
Benle para konuş başka bir dil anlamam
Ya ya
Kalıyonuz eksi
Ben de kazanıyorum prestij
Filmi gibi bege nesli
Tarzın (tarzın) kaldı eski
Dinlemiyor valla burda kimse seni emmi
Yeni nesil getir devri
Kölesi olamam şerrin
Cem Abi acayipsin
Kalite Olay
King of Spotify
Her sene 500 Million stream sen yine de bir say
Mamilerechampagne, abilere çay
Nalet olası yük oldu şu üstümdeki Hype
Ekmek parasi bu, can't touch
Bana paris sana göre Texas
Şarjörümüzü yeni doldurduk
O leş kafanıza Head Shot
Yeni Santos Skely saatim tam olarak 50 kağıt
Ciaga, Prada, Louis manitama Ellie Saab
Mahallemiz buralar
Semtim sakat
Abiler tut atar
Gezmek yasak
İşleri gayri meşru
Eski Sanat
Emanetsiz çıkaman
Backseat'de glock
EKSİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Youtube 15 Ocak 2021 tarihinde yüklenen şarkı 'BEGE - EKSİ FT. MURDA,SUMMERCEM' şeklinde paylaşılmıştır. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda trendlerde 11. sırada çıkmaktadır. Şarkı şuana kadar 180 bin izlenme ve 32 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Sözler: Berkcan Güven, Önder Doğan, Cem Toraman
Müzik: justsayin, Stoopid Lou, Oscar Zulu
Recording: justsayin
BERKCAN GÜVEN KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı.
Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.
İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyondan fazla abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu. Ayrıca, Cristiano Ronaldo gibi önemli isimlerle de videolar çekti.
Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile bağlantılı bir okuyor.