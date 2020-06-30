Bedirhan bebek ve annesinin şehit olduğu saldırının faillerinden biri etkisiz hale getirildi (2) VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'yı şehit eden gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'yı şehit eden gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda Şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 RPG-7 roketatar,1 M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü,1 adet sırt çantası, 1 termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." "Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda Şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 RPG-7 roketatar,1 M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü,1 adet sırt çantası, 1 termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ?

Kaynak: DHA