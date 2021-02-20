Bedia Akartürk - Kesik Çayır Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Bedia Akartürk! Peki, Bedia Akartürk - Kesik Çayır Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk bu akşam İbo Show'a konuk oluyor ve sevilen türkülerini seslendiriyor! İşte, Bedia Akartürk- Kesik Çayır Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?

BEDİA AKARTÜRK - KESİK ÇAYIR ŞARKI SÖZLERİ!

Kesik çayır biçilir mi?

Sular soğuk içilir mi?

Bana yârdan geç diyorlar

Seven yârdan geçilir mi?

Aman desinler, desinler

Şeker yesinler

Üç kız bir oğlana

Vurgun desinler

Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım

Ellerin memleketinde eğlendim kaldım

Aman desinler, desinler

Şeker yesinler

Üç kız bir oğlana

Vurgun desinler

Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım

Ellerin memleketinde eğlendim kaldım

Ankara'nın tren yolu

Gâhı eğri gâhı doğru

Canım benim Anadolu

Geçeyim mi senden gayrı?

Aman desinler, desinler

Şeker yesinler

Üç kız bir oğlana

Vurgun desinler

Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım

Ellerin memleketinde eğlendim kaldım

Aman desinler, desinler

Şeker yesinler

Üç kız bir oğlana

Vurgun desinler

Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım

Ellerin memleketinde eğlendim kaldım

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 04 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 80 yaşındadır. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve gerçek adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde "Fahri Hemşehrilik" unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Sesinin rengi 1000 ses arasında fark edilecek güzelliktedir. 100 yıl geçse yine anılacak milli bir değerdir.

Bedia Akartürk en sevilen şarkıları Kesik Çayır, Bir Çift Turna Gördüm ve Gayri Dayanamam'dır.