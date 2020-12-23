Bedevi ne demek? TDK'ya göre Bedevi ne anlama gelir? Kimlere Bedevi denir?
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Bedevi ne demek? TDK'ya göre Bedevi ne anlama gelir? Kimlere Bedevi denir?

23.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:02
Bedevi ne demek? TDK'ya göre Bedevi ne anlama gelir? Kimlere Bedevi denir?

Bedevi, Arapça dilinden Türkçe'ye geçen bir kelimedir ve günlük hayatta, izlenilen filmlerde, okunan kitaplarda ve çoğu yerde karşımıza çıkar. "Bahtsız Bedevi" ve "Çöldeki Bedevi" terimleri günlük hayatta sık sık duyulur. ?eki, Bedevi ne demek? Bedevi ve bedevilik kelimeleri TDK'ya göre ne anlama gelir?

Bedevi kelimesi, halk arasında en sık kullanıldığı haliyle çölde yaşayan kişilere ve topluluklara söylenmektedir. Bedevi, hem gerçek hem de mecazi anlamıyla halk arasında sıkça kullanılmaktadır. Gerçek anlamının yanı sıra, Hanefi mezhebine mensup bir tarikata üye olan kişiler için de "Bedevi" tanımı yapılmaktadır. Peki Bedevi ne demektir?

Bedevi ne demek? TDK'ya göre Bedevi ne anlama gelir? Kimlere Bedevi denir?

BEDEVİ NEDİR?

İslam'da da Bedevi kelimesi çölde, çadırda, ibtidâî şartlarda yaşayan, medenî olmayan kişi anlamına gelmektedir. Bedevi kelimesi "başlamak, ortaya çıkmak, önde gelmek" anlamları ve "çölde yaşamak, sahra çölünde oturmak" anlamına gelen Arapça'daki bedavet (bidavet) kelimesinden gelmektedir. Ayrıca "yerleşik hayat, medeniyet" anlamlarına gelen "hadâret" kelimesinin de zıttıdır. Arapça çöl anlamında olan "bâdiye" yerinde yaşayanlara "bedevi" ya da "ehlü'l-bâdiye, ebnâü'l-bâdiye" denir. Bedeviler deve veya keçi kılından yapılmış çadırlarda göçebe hayatı yaşarlar.

Bedevi ne demek? TDK'ya göre Bedevi ne anlama gelir? Kimlere Bedevi denir?

TDK'YA GÖRE BEDEVİ NE ANLAMA GELİR?

TDK'ya göre gerçek anlamıyla Bedevi, çölde, çadırda yaşayan göçebe kişiler anlamına gelmektedir. Bedevi bir addır. Ayrıca Hanefi mezhebinde bulunan Bedevilik tarikatından olan dervişlere de "Bedevi" denmektedir.

TARİHTE BEDEVİLER

Sâmî dillerinde "çöl" anlamında olan "arab" kelimesi daha eski zamanlarda çölde yaşayan kişiler yani bedeviler için dekullanılıyordu. Tevrat'ta, ayrıca Asur, Bâbil, Yunan ve Câhiliye dönemine ait bazı rivayet, metin,kitâbe ve tabletlerde Arap yarımada sınırlarında çölde yaşayan bedevî Araplar'dan bahsedilir. Milattan sonra zamanlarda ise yerleşik hayata geçen Araplar için de Bedevi kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.

İlk defa Kur'an'da, yerleşik hayat yaşayan Araplar ile bedevi Araplar kesin bir dille birbirinden ayrılmışlardır. Ve bedeviler "a'râb" kelimesiyle adlandırılmıştır. Bu şekilde, Arap yarımadasının köy ve şehirlerinde yaşayanlar kimselere arab, çölde göçebe olarak yaşayan kimselere ise a'râb (bedevî) adı verilmiştir.

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