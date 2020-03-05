Bedenimi Kaybettim Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Bedeninden ayrılmış bir el, ait olduğu vücudu bulmak için laboratuvardan kaçarak yola koyulur. Ancak yol boyunca karşısına üstesinden gelmesi gereken birçok engel çıkar. Pizza kuryesi olan Naoufel’e kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan el, önüne çıkan güvercinler ve sıçanlarla mücadele eder. Elin vücuttan nasıl ayrıldığının cevabı ise Naoufel ve Naoufel’in kütüphane çalışanı Gabrielle’e olan hislerinde saklıdır.

Yönetmen: Jérémy Clapin

Senaryo: Jérémy Clapin, Guillaume Laurant

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: J'ai perdu mon corps/ I Lost My Body

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 17.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com