Bedenimi Kaybettim Filmi
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Bedeninden ayrılmış bir el, ait olduğu vücudu bulmak için laboratuvardan kaçarak yola koyulur. Ancak yol boyunca karşısına üstesinden gelmesi gereken birçok engel çıkar. Pizza kuryesi olan Naoufel’e kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan el, önüne çıkan güvercinler ve sıçanlarla mücadele eder. Elin vücuttan nasıl ayrıldığının cevabı ise Naoufel ve Naoufel’in kütüphane çalışanı Gabrielle’e olan hislerinde saklıdır.
Yönetmen: Jérémy Clapin
Senaryo: Jérémy Clapin, Guillaume Laurant
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: J'ai perdu mon corps/ I Lost My Body
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 17.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com