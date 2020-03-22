Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı Eski milli karateci, beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Yavuz Karamollaoğlu, şimdiye kadar milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı.

Eski milli karateci, beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Yavuz Karamollaoğlu, şimdiye kadar milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı.

Halasının yönlendirmesiyle 7 yaşında karateye başlayan Karamollaoğlu, sporculuk hayatı boyunca çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ümit-genç dünya ile büyükler Avrupa şampiyonlukları, Büyükler Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik gibi önemli dereceler kazandı.

Karamollaoğlu, uzun yıllar sporcu olarak mücadele verdikten sonra, 6 yıl önce karate antrenörlüğüne başladı.

Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği de yapan Karamollaoğlu, mesaisinden artakalan zamanlarda haftanın 6 günü farklı yaş gruplarında yeni karateciler yetiştiriyor.

Karamollaoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana karateden kopamadığını, 17 yıl boyunca milli takımda yer aldığını söyledi.

Sporculuk hayatı boyunca birçok başarı kazandığını anlatan Karamollaoğlu, "1997 yılında milli takım kariyerim başladı. Hem büyükler hem de gençler olmak üzere Avrupa ve dünya şampiyonluklarım, ikincilik ve üçüncülüklerim var. 2014 yılından sonra kulüp antrenörlüğüne başladım. 6 yıldır sporcular yetiştiriyorum." dedi.

"Kısa süreçte güzel dereceler elde ettik"

Karamollaoğlu, yetiştirdiği sporcuların uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sporcularım Avrupa ikinciliği ve üçüncülükleri elde etti. Birçok Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularım var. Takım halinde de Türkiye şampiyonluklarımız bulunuyor. En son Türkiye şampiyonasında da sporcularım 3 altın madalya kazandı. Kısa süreçte güzel dereceler elde ettik. Başarılı sporcularımızı milli takıma kazandırmak benim için sevindirici. Milli takıma 20'in üzerinden sporcu kazandırdım. Hedefim kendim gibi Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirerek bu yolda yürümek."

Karamollaoğlu, her zaman karakterli, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Sporculardan Muhammet Batuhan Arslan da karateyle küçük yaşta tanıştığını anlatarak, "İstanbul'da katıldığım şampiyonalarda birinciliklerim var. Türkiye şampiyonluklarım bulunuyor. Uluslararası şampiyonalarda da çeşitli dereceler elde ettim. Hocamızla çalışmalara devam ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Aysima Karakaya ise karateye 5 yıl önce antrenörü Yavuz Karamollaoğlu ile başladığını, uluslararası şampiyonalarda daha güzel dereceler elde edip, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Kaynak: AA