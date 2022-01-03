Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber geldi. Bedelli Askerlik ücretlerinde güncellemeye gidildi, yeni rakam cep yakacak cinsten. Peki Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi. Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı belli oldu.Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? detaylar haberimizde.
Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.
2018 yılında 15 bin liradan başlayan ücret, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanıyordu. Bedelli tutarı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 43 bin 151 liraya yükselmişti.
2018 > 15.000 TL
2019 Ocak-Haziran > 31 bin 343 TL
2019 Temmuz- Aralık > 33 bin 230 TL
2020 Ocak-Haziran > 35 bin 54 TL
2020 Temmuz-Aralık > 37 bin 70 TL
2021 Ocak-Haziran > 39 bin 788 TL
2021 Temmuz-Aralık > 43 bin 150 TL
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor.
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
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