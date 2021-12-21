BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıyı müteakip Valilerimiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile BEBKA binasında incelemelerde bulundu.

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