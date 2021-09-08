'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
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'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı

'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde otel yöneticisi Deniz Demir, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayı ile tehlikeye aldırmadan selfie yaptı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde otel yöneticisi Deniz Demir, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayı ile tehlikeye aldırmadan selfie yaptı.

Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, kayak merkezindeki otellerin ya da ilçe merkezinin çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Ayılar, zaman zaman çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor. Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir de çöplükte yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi. Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı.Ayıların oteller bölgesi ve ilçe merkezinde sık sık görüldüğünü belirten Deniz Demir, "Bu yavru bozayı geçen yıl doğdu. Annesi ile birlikte buraya geliyordu. Şimdi tek geziyor. Adını 'Bebiş' koydum. Zaman zaman otelin camından, bazen de yanına giderek kendisini izliyorum. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Geçen yıl da birkaç kez selfie çekmiştim. Birkaç saniyeliğine sırtınızı dönüp selfie çekmek büyük bir heyecan veriyor" diye konuştu.


'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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