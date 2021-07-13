Bebeklerine kavuşmak için gün sayan ünlü çifte büyük şok!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, tatil için internetten ev baktı. Bodrum Gümüşlük'te çok beğendiği yer için kapora bile ödedi. Ailesiyle birlikte eve giden Korel, gördüğü manzarayla şoke oldu. İşte detaylar...