"Bebeklere destek hizmeti rutin hizmetimiz"
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"Bebeklere destek hizmeti rutin hizmetimiz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Bebeklere destek hizmeti rutin hizmetimiz'

Yeni doğan bebekler için ücretsiz ihtiyaç paketi dağıtacaklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletimiz ve ilçe belediyelerimiz yıllardır yapıyor.

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Yeni doğan bebekler için ücretsiz ihtiyaç paketi dağıtacaklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletimiz ve ilçe belediyelerimiz yıllardır yapıyor. Yeniden keşfetmenize gerek yok' diye yanıt verdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da "Esen bebek projemizle 10 yıldır biz bu işi yapıyoruz" dedi. Ardından bazı basın kuruluşlarında çıkan "AKP'li Tevfik Göksu'nun Bakana anlattığı proje asılsız çıktı" haberlerine yanıt yine Göksu'dan geldi.

20 BİN ESEN BEBEK ÇANTASI DAĞITILDI

Yeni doğan bebeklere destek paketi dağıtma bizim için rutin bir hizmet diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Esenler Belediyesi tarafından 2011 yılından beri uygulanan yeni doğan bir bebeğin bakımıyla ilgili biberondan, bebek bezine, çıngıraktan, bebek bakım losyonlarına kadar her şeyin bulunduğu Esen Bebek çantaları Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından ailelere ücretsiz dağıtılmaktadır. Proje kapsamında şimdiye kadar Esenler'de yaklaşık 20 bin aileye Esen Bebek çantası hediye edildi" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise; Dijital ortamda bulamadığını yok sayan medya kuruluşları, belediyenin projeler bölümünde 'Esen Bebek' olmamasını projeyi yok saymaları için delil olarak sunmuştur. Rutin çalışmalarımız belediyemizin internet sitesindeki 'Projeler' bölümünde yer almaz. Ancak burada yer almaması, projenin olmadığını göstermez. Resmi evrak niteliğindeki belediyemizin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Esen Bebek projemiz hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca "Esen Bebek" setleri imza karşılığında vatandaşlara verilmiştir. Bütün bu gerçekleri araştırmaya lüzum görmeden "Çamur at izi kalsın" mantığı ile habercilik yapmayı ilke edinen basına bir kez daha diyoruz ki, Esen Bebek gerçek, sizin haberiniz asılsız. Yalan ve iftiralarınızı varsa vicdanınıza ve kamuoyunun sağduyusuna bırakıyoruz.


'Bebeklere destek hizmeti rutin hizmetimiz'
'Bebeklere destek hizmeti rutin hizmetimiz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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