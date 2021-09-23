Bebeklere covid aşısı yapılıyor mu? Çocuklara korona aşısı yapılır mı? Bebeklere koronavirüs aşısı mı yapıldı?

Bebeklere covid aşısı yapılıyor mu? Çocuklara Covid aşısı yapılır mı? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına dair açıklamalarda bulundu.

BEBEKLERE COVİD AŞISI YAPILIYOR MU?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere korona aşısı yapıldığını söyledi. Bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyleyen Kurugöl'ün açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

BEBEKLERE YANLIŞLIKLA KORONA AŞISI YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor." Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN YALANLAMA GELDİ

Bu sözler büyük tepki çekerken, Aile Hekimleri Federasyonu'ndan iddialara yalanlama geldi. Federasyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" sözlerine yer verdi.

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