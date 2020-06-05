Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı sorunu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı sorunu

Bebeklerde rastlanan gözyaşı kanal tıkanıklığı durumlarında endişe edilmesine gerek olmadığını belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Çünkü tedavisi oldukça basittir ve bir yaşına kadar yüzde 95 oranında kanalların açılması mümkündür.

Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı sorunu
05.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:10

Bebeklerde rastlanan gözyaşı kanal tıkanıklığı durumlarında endişe edilmesine gerek olmadığını belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Çünkü tedavisi oldukça basittir ve bir yaşına kadar yüzde 95 oranında kanalların açılması mümkündür. Bu sürecinde iyi yönetilmesi gerekmektedir" dedi.

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, annelerin bebeklerinde sıkça rastladıkları ve endişe duydukları göz yaşarması hakkında önemli bilgiler vererek, nedenlerini ve tedavi yöntemleri konusunda sıkça sorulan sorulara yanıt verdi.

ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz yaşının çok büyük bir kısmı üst kapakların dış kısmında yer alan lakrimal bez ile oluşturulur. Gözyaşı ince kanallar yardımıyla göze ulaştırılır ve üst/alt kapakların iç kısmından punktum dediğimiz kanallar yardımıyla da buruna ulaşır. Duygusal durumlarda gözyaşı bezi aşırı uyarılır ve çok fazla gözyaşı üretildiği için bu kanallar dolar ve gözyaşı kapaklardan aşağı doğru akar. Yani göz yaşarır. Bir kişi de duygusal birim durum yok fakat kendiliğinden göz yaşarıyorsa çok büyük oranda bunun nedeni normal sayıda üretilen gözyaşının üst/alt kapakların iç kısmındaki punktum ve alt bölgelerdeki kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle burna geçememesidir. Bebeklerin yüzde 5'inde bu gözyaşı kanallarında tıkanıklık bulunmaktadır. Doğumdan ortalama bir ay sonra kanallar sıklıkla kendiliğinden açılır. Tıkanıklık olan bebeklerde göz yaşarması gözlenir. Uzun süren bu tıkanıklıklar nedeniyle gözlerde çapaklanma, kızarıklık ve konjonktivit gözlenebilir. Hatta ilerleyen dönemlerde dakriyosistit dediğimiz gözyaşı kesesi iltihabı bile eşlik edebilir" dedi.

ENDİŞE ETMEYİN

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Gözyaşı kanal tıkanıklığı durumlarında endişe etmeye gerek yoktur. Çünkü tedavisi oldukça basittir ve bir yaşına kadar yüzde 95 oranında kanalların açılması mümkündür. Bu süreçte en önemli tedavi basamağı gözyaşı kesesi ve alt yollarının olduğu bölgeye hafifçe baskılayarak uygulanan masaj tedavisidir. Masaj tedavisine ek olarak eğer iltihabi durum eşlik ediyorsa mutlaka antibiyotikli damlalar kullanılmalıdır. Bebekler bir yaşına geldiğinde eğer tıkanıklık hala açılmadıysa (nazolakrimal entübasyon) sondalama cerrahi yöntemiyle rahatlıkla tıkanıklık tedavi edilebilmektedir. Nadiren bu tedavilere olgular yanıt vermemektedir. Tedaviye yanıtsız olgularda özel tüpler ile cerrahi tedavi ya da ileri yaşlarda dakriyosistorinostomi operasyonları da uygulanabilmektedir. Bebeklerimizin gözleri yaşarmasın. Hep gülsün hep mutlu olsunlar" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi Haber
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına...
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İrem Derici Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı sorunu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:10:50. #1.14#
title