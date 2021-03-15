Bebek Otelin sahibi kimdir? Muzaffer Yıldırım kimdir?

Bebek Oteli'ne dair merak edilen konulardan biri de Bebek Otelin sahibi kim? oluyor. Bir başka otel zincirinin daha sahibi olan Muzaffer Yıldırım kimdir?

Bebek Otelin sahibi kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Muzaffer Yıldırım kimdir?

BEBEK OTEL'İN SAHİBİ KİMDİR?

Bir başka otel zincirinin daha sahibi olan Muzeffer Yıldırım, Bebek Otel'in sahibidir.

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

İş dünyasına ilk adımı Vakko Gym ile atan Muzaffer Yıldırım, profesyonel basketbol camiasında adından bahsettiren isimlerden biri. 3 yıl Philip Morris'de, 2000'e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu'nda genel müdürlük koltuğunda oturduktan sonra 2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment'ı kurdu.

Yapımcı, oyuncu, iş adamı, MARS Entertainment Group'un ortaklarından ve CEO'su olan Muzaffer Yıldırım, The Stay Otellerinin sahibidir. 1962 doğumlu olan başarılı iş insanı, sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile dikkatleri üzerine çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2'den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya ulaştı.