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Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

YOZGAT'ın Çandır ilçesinde, bir aylık oğlunu sobada yakarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Fatma B. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANDIR, YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ın Çandır ilçesinde, bir aylık oğlunu sobada yakarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Fatma B. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üvey kayınvalidesi S.B. de serbest bırakıldı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana gelen olay sonrasında, bir aylık oğlunu yanan sobaya atarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan anne Fatma B., eşi H.B. ve üvey kayınvalidesi S.B. dün akşam saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 3 kişinin ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevkine karar verdi. Bugün hakim karşısına çıkan Fatma B.'nin tutuklanmasına karar verilirken, baba H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve üvey babaanne S.B. de serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Henüz kimliği çıkarılmadığı belirlenen bebeğin cansız bedeni, Büyükkışla Mezarlığı'nda akşam saatlerinde defnedildi. Bebeğin cenazesi, 3 yıl önce hayatını kaybeden öz babaannesi Sultan B.'nin mezarının yanında toprağa verildi.


- Yozgat
Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

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