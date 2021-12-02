Bebeğini sobada yakan anne tutuklandı

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana gelen olay sonrasında, bir aylık oğlunu yanan sobaya atarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan anne Fatma B., eşi H.B. ve üvey kayınvalidesi S.B. dün akşam saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 3 kişinin ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevkine karar verdi. Bugün hakim karşısına çıkan Fatma B.'nin tutuklanmasına karar verilirken, baba H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve üvey babaanne S.B. de serbest bırakıldı.

Henüz kimliği çıkarılmadığı belirlenen bebeğin cansız bedeni, Büyükkışla Mezarlığı'nda akşam saatlerinde defnedildi. Bebeğin cenazesi, 3 yıl önce hayatını kaybeden öz babaannesi Sultan B.'nin mezarının yanında toprağa verildi.