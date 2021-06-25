Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle!

Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia atıldı. Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Daha sonra üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söyledi.

Olaylar sonrası ilk kez İbiza'daki plajda görüntülenen Subaşı'nın nişan yüzüğünü takmadığı görüldü.

İddialara göre Şeyma ve Meedo büyük bir kavga etti ve Şeyma Subaşı bu tartışma üzerine yüzüğü attı.

NEDEN EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ?

Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte, evlilik kararından vazgeçtiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Snob Magazin