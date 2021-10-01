BBP lideri Destici: "Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Hayatını kaybeden Oğuzhan Asitürk'ün vefatı üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı. Destici, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları başta olmak üzere, Milli Görüş Camiası'na ve sevenlerine başsağlığı, sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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