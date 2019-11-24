BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
Haberler » Güncel » BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı - Haber

BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresine, mevcut başkanı Mehmet Karahançer, güven tazeledi.

24.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:06
BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

'nin (BBP) İl Başkanlığı Olağan Kongresine, mevcut başkanı Mehmet Karahançer, güven tazeledi.

Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen 8. Olağan İl Kongresine tek listeyle girildi. Divan başkanlığını BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.


Mevcut il başkanı Mehmet Karahançer'in

konuşmasının ardından seçime geçildi. Karahançer yeniden seçilerek, güven tazeledi.

Kongreye, MKYK üyeleri Doğan Ürgüp, İbrahim Alagöz, Bekir Şahin, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et