BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ve şehitliği ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ve şehitliği ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyarette bulundu.

30.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:40

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyarette bulundu.

Destici, Taceddin Dergahı'ndaki ziyaretine, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve bazı partililerle birlikte geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Destici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bu sene koronavirüs nedeniyle arife günü ve bayramın hüzünlü bir şekilde karşılandığını belirtti.

Hac ibadetini yapanların sayısının az olduğunu ama bugün de Arafat'ta ellerin semaya açılarak bütün yer yüzündeki mazlumlar ve Müslümanlar için dua edileceğini dile getiren Destici, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Arakan'a kadar birçok coğrafyada hala zulüm gören soydaşların bulunduğunu söyledi.

Destici, "Türkiye bunun için de güçlü olmak zorunda. Osmanlı'nın zayıflamasından bugüne kadar yaklaşık 200 seneden fazla bir süredir maalesef siz zayıflarsanız sizin dindaşlarınız da soydaşlarınız da her türlü zulümle karşı karşıya kalırlar. Onun için Türkiye güçlü, Türk milleti birlik olmak zorunda. Türk devleti güçlü şekilde ilelebet bu dünyada var olmak ve payidar olmak zorunda." diye konuştu.

Milletin, Müslümanların, Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Destici, bayramın huzur, barış, kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Destici, terörle mücadele eden Mehmetçiğin, polislerin, güvenlik korucularının da bayramını kutladı.

Pandemi sürecinde geçen Ramazan Bayramı'nda sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edildiğini hatırlatan Destici, bu bayramda da kurallara uyulmasının önemine işaret etti.

Daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Destici, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ve şehitliği ziyaret etti

Kaynak: AA

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