BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini hiçbir sebeple, hiçbir şartla meşru kabul etmediklerini söyledi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilime değindi. Yaşanan durumun, uluslararası hukukun ihlali yanında Rusya'nın tüm komşuları için de bir endişe kaynağı oluşturduğunu belirten Destici, ortaya çıkan durumun, koronavirüs salgınıyla sarsılan dünya ekonomisi için yeni problemlere, taşınması zor yüklere yol açmasının, hiç kimse için sürpriz olmayacağını söyledi. Destici, "Hiçbir sebep ve şartla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini meşru kabul etmiyoruz, reddediyoruz." diye konuştu.

Diğer taraftan ABD'nin, NATO ve dünya barışıyla ilgili tezlerini de asla tutarlı bulmadıklarını dile getiren Destici, "ABD'nin uluslararası ilişkilerde önceliği hiçbir zaman barış ve demokrasi olmamıştır. Şayet böyle olsaydı Rusya, Kırım'ı ilhak ve işgal ettiğinde de benzer tepkiyi göstermesi gerekmez miydi? Göstermediği gibi ne ABD ne AB ne de NATO kılını dahi kıpırdatmadı." değerlendirmesini yaptı.

"Bunun övünülecek şey neresinde?"

Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başta PKK ve Ermenistan olmak üzere Türkiye düşmanlarının ve Türkiye düşmanı tüm tezlerin destekçisi olan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile fotoğrafının, herkesin aklına "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim." sözlerini hatırlattığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün partisinin grup toplantısında, "Eğer İYİ Parti olmasaydı Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'nın hali ne olurdu?" dediğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi ben düşündüm, ne olurdu? Kıyaslama yapılıyor. Önceki yönetimle ilgili eleştiriler olabilir ama bugün ne olduğuna bakıyoruz. Bugün bu belediyeler resmi olarak CHP'de ama diğer taraftan PKK'nın uzantısı HDP'de, HDP'liler orada. Şimdi İYİ Parti'nin görevi, kuruluş sebebi, belediyeleri alıp CHP'ye, dolayısıyla onun eliyle HDP, PKK'ya teslim etmek miydi? Bunun övünülecek şey neresinde? Ben bunu başarı olarak milletimize nasıl soruyorlar anlayabilmiş değilim. Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça 'İttifakta resmi olarak olmasa da biz HDP ile görüşmeye devam edeceğiz.' diyor. Demek ki İYİ Parti yerelde görevini yaptı, belediyeleri CHP'ye, dolayısıyla onun ortağı, onun iş birliği yaptığı HDP'ye teslim etti, şimdi sıra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunda."

Destici, konuşmasının sonunda, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına atıfta bulunarak "Geçti de siz farkında değilsiniz. Atı alan Üsküdar'ı geçti, geçti Bor'un pazarı, sistem değişti. Türkiye artık yeni bir sistemle, başkanlık sistemi ile yönetiliyor." dedi.