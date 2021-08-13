BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
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BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis'e gelerek bazı ziyaretlerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis'e gelerek bazı ziyaretlerde bulundu.

Siirt'ten karayolu ile Bitlis'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi şehir girişinde partililer karşıladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Mustafa Destici daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Valilikte kısa bir süre kalan Destici daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı ziyaret etti. Belediye girişinde Tanğlay tarafından karşılanan Destici'ye belediye makamında Ahlat Bastonu hediye edildi.

Belediye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 31'e çıktığını, birçok ailenin de kayıp başvurusu yaptığını belirterek, yakınlarını kaybedenlerin üzüntülerini paylaştıklarını söyledi. Destici, yarın bölgeyi ziyaret edeceğini de ifade ederek şöyle konuştu:

"Burada kazanmaya yakın olan Cumhur ittifakı ortağı olan partilerimizin başta AK Parti olmak üzere adaylarını destekledik. Bitlis şehrimiz de bunlardan bir tanesiydi. Gerçekten Bitlis halkını sağduyusu ve desteğiyle de AK Parti adayımız seçildi. Seçildiği günden bu güne kadar da zaten halkın içinden gelmiş olan birisi esnaflık ve ticaret yapmış birisi Bitlis'in meselelerine de vakıf bizim teşkilatlarımızla beraber Bitlis'i yerelde yönetmeye gayret ediyorlar. Tabi gündem da olan bir mesele var oda dere üstünün ıslah projesidir. Cumhurbaşkanlığının bir kararı ile burası riskli alan ilan edildi bunu biliyoruz. Bütün işlemlerde buna göre yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Valiliği ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bu karar sonrası bu riskli bölgeler hangi maddelere uygulamalara tabi ise bu şekilde işletiliyor. Ben esnafla konuşmamda da söyledim. Buranın mutlaka ıslaha ve düzenlemeye ihtiyacı var. Bitlis halkının yüzde 90'ınında bunu beklediğini biliyoruz. Burada şikayet konusu kamulaştırmada hakkaniyetli şekilde ödemelerin yapılmadığı yönündedir. Birde şunu gördük ki belediyemiz şunu yapmış Bitlis esnafı en yüksekten parasını aslınki bu para yine Bitlis'te harcansın. Bu konuda da bir gayret gösterildiğine şahitlik ettik. Burada şunu sezinledim gördüm. Maalesef terör örgütünün siyasi uzantısı burada bu tür projeler üzerinden vatandaşımızı esnafımızı galeyana getirmeye çalışıyor. Devlete ve hükümete karşı devletin buradaki kurumlarına karşı kışkırtmaya çalışıyor. Vatandaşımızın buna asla prim vermemesi lazım. Çünkü terör örgütü istiyor ki yatırım yapılmasın" diye konuştu. - BİTLİS

BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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