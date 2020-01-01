BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü
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BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Çal İlçe Başkanı Osman Özkul, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

01.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:04
BBP Çal İlçe Başkanı kansere yenik düştü

(BBP) İlçe Başkanı Osman Özkul, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.


Mide kanseri nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli Çal İlçe Başkanı Osman Özkul, dün gece fenalaştı. Özkul doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli 3 çocuğu babası Özkul, memleketi olan Çal Hançalar Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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