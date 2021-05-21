BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri!

BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

BBN Türk kanalının frekans değerleri merak edildi. Gündemde yer alan TV kanallarından birisi de BBN Türk oldu. Peki, BBN Türk frekans değerleri, frekans bilgileri nedir? BBN Türk hangi kanallardan izlenir? BBN Türk FEC, Polarizasyon, Sembol oranı vb. frekans değerleri nedir? Detaylar haberimizde.

Youtube kanalı da olan BBN Türk'ün frekans değerleri merak edildi. Peki, BBN Türk frekans sayıları kaçtır? BBN Türk hangi kanallarda yer alıyor? BBN Türk kimin, kanal kime ait?

BBN TÜRK HAKKINDA

BBN Türk Tv, milli ve manevi değerlere bağlı, insanı merkezine alan, suni gündemler yerine ülke gerçeklerini ön plana alan yapıcı yaklaşımıyla, Türkiye'de haber kanalı anlayışına farklı bir soluk getirmek için yola çıktı. İstanbul ve Ankara stüdyoları ile haber altyapısını güçlendirdi. Seda Akbay, Defne Sarısoy, Hulki Cevizoğlu, Celal Kazdağlı, Fehmi Çalmuk, Bülent Orakoğlu, Cüneyt Polat, Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu,Ramazan Kurtoğlu, Murat Akan, Erkan Trükten, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Prof. Dr. Sencer İmer, Oğuzhan Akyener, Neşat Gündoğdu, Süleyman Beledioğlu, Faik Çetiner, Uğur Özteke ve Fahrettin Damga gibi alanının önde gelen isimlerini kadrosuna katarak hem haber hem de program çıtasını yükseltti.

BBN TÜRK FREKANS DEĞERLERİ

  • Uydu : Türksat 4A
  • Frekans : 12729
  • Sembol Rate : 30000
  • Polarizasyon : V(Dikey)
  • FEC Değeri : 2/3

BBN TÜRK HANGİ KANALLARDA?

D-Smart'ta 38. kanal

Kablo TV'de 72. kanal

BBN Türk'ün resmi web sitesine "https://bbnturk.com.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kanalın Youtube hesabı da bulunuyor.

BBN AÇILIMI NEDİR?

BBN kısaltmasının açılımı "Birlik Beraberlik Noktası" anlamına gelmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 22:48:44. #1.14#

title