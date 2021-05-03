BBL Esports MUJ ile anlaştığını duyurdu!
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BBL Esports MUJ ile anlaştığını duyurdu!

BBL Esports MUJ ile anlaştığını duyurdu!
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BBL Esports'da değişiklikler başladı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan BBL Esports MUJ ile anlaştığını dakikalar önce yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon EMEA Playoff'larında aldığı olumsuz sonuçların ardından takım içi değişikliğe gideceğini duyurmuştu. Ferit "wtcN" Karakaya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım da takım içi değişikliği doğrular nitelikteydi.

Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra Valorant ekosisteminde "MUJ BBL Esports'a transfer olacak mı?" dedikoduları çıkmaya başladı. Bu dedikoduların da gün içinde Other Side Esports'un MUJJ ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurması iddiaları güçlendirdi. BBL Esports birkaç dakika önce ise MUJ'u bünyesine kattığını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Playerbros ekibi olarak MUJ'a hoş geldin diyor, organizasyon altında başarılı olmasını temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros

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