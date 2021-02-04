BBG Eray yıllar sonra ortaya çıktı

ÖZEL HABER... Bir döneme damgasını vuran BBG'nin filozofu Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı. Saçlarına ak düşen Eray Sezer, yıllar süren suskunluğunu Snob Magazin'den Arif Hür'e bozdu. İşte Eray Sezer'in son görüntüsü ve çarpıcı açıklamaları...

2000'li yıllara damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında ikinci olan BBG Eray yıllar sonra ortaya çıktı.

Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan& ;BBG'nin filozofu& ;Eray Sezer, "Şu sıralar ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna, "İş kısmı biraz can sıkıcı. 2013 yılında İstanbul'u ve ulaşımını planladığım şirketten (BİMTAŞ) uyduruk bir gerekçeyle çıkarıldım. O zihniyet ispatlayamayacağım ama neredeyse emin olduğum bir şekilde başka yerde işe girişlerimin önünü kesti" açıklamasıyla şoke etti. İşte BBG Eray hakkında tüm merak edilenler...

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR YARIŞMASIYLA ŞÖHRETE KAVUŞTU

1972 yılında dünyaya gelen Eray Sezer, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlama üzerine yüksek lisans yaptı. 2001 yılında sunuculuğunu Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in üstlendiği 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla ilk kez ekrana çıktı.