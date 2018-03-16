Bbdso Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anısına Konser Verdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.

Nefesli çalgılarıyla Çanakkale ruhunu yaşatan Ebru Ertek, Serkan Altınok, Mertol Mutlu, Orçun Ensoy ve Orçun Armutlu'nun aralarında bulunduğu sanatçıların sahne performansı, Bursalı sanatseverlerden beğeni kazandı.

Gecede Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Çanakkale Şehitlerine" ve "Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana", P.J.v Lindpaintner'den "Senfoni Konçertant No. 1" ve Yalçın Tura'dan "Oda Senfonisi" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda Hasan Uçarsu, Yunus Emre Nefesli Çalgılar Beşlisi ve şef Dağhan Doğu'ya çiçek takdim edildi.