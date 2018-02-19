BB:"Küründen Kabare" Bursa Seyircisi İle Buluşuyor! 

Sinema ve tiyatro oyuncusu Seyhan Arman'ın, hayatın her alanında dayatılanlara karşı kendi yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu "Küründen Kabare'', 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da Bursa Sanat Mahal sahnesinde Bursalı tiyatroseverler ile buluşuyor.

Bugün hala toplumsal şiddetin en açık şekline maruz kalan bir trans bireyin hikayesini bu kez farklılıklar üzerinden değil, benzerlikler üzerinden anlatan oyun "Küründen Kabare"; izleyen herkesi şaşırtıp, duygulandırıyor ve aynı zamanda güldürüyor.

"Küründen Kabare" ile herkesi şaşırtan, duygulandıran, güldüren ama en çok kendini sorgulatan Seyhan Arman, "Ben gerçeğin ta kendisiyim." dediği "Serpil" karakteri için şunları söyledi: "Küründen Kabare'de bir zamanlar haber bültenlerinde dehşet saçarken gördüğünüz, o çok eğlendiğiniz mekandaki şen şakrak solistliğinden bildiğiniz, yoldan geçerken çaktırmadan süzdüğünüz, cinayet haberlerinde ne de sık rastladığınız… ama transseksüellikle ilgili ne kadar fikriniz, olumlu ya da olumsuz ne kadar önyargınız olursa olsun aslında daha önce hiç tanışmadığınız Serpil'le tanışacaksınız. Küründen Kabare, bu toplumda bir transseksüel olarak yaşamanın hikayesini içerden bir bakışla anlatıyor."

Melisa İclal Yamanarda'nın yönettiği, sinema ve tiyatro oyuncusu Seyhan Arman'ın kendi yazıp oynadığı, çok ses getiren tek kişilik tiyatro oyunu "Küründen Kabare''nin dramaturgluğunu Sinem Özlek, oyunun dekor ve kostüm tasarımını Aslı Ersüzer ve ışık tasarımını ise Cem Yılmazer yapıyor.