BB Erzurumspor Fenerbahçe canlı takip! BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan'ın hakemlik yapacağı maça dair detayları sizler için derledik. BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç? BB Erzurumspor vs Fenerbahçe canlı takip! BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç?