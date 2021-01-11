BB Erzurumspor Fenerbahçe canlı takip! BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan'ın hakemlik yapacağı maça dair detayları sizler için derledik. BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç? BB Erzurumspor vs Fenerbahçe canlı takip! BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 11. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Erzurum'da kazanarak zirve iddiasını sürdürme amacında. BB Erzurumspor vs Fenerbahçe canlı takip! BB Erzurumspor vs Fenerbahçe maçı kaç kaç?
BB ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ERZURUMSPOR İLK 11
Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes
FENERBAHÇE İLK 11
Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam