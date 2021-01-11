BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
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BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

11.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:49
BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig Maçı 18. haftasında BB Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşması olacak. Taraftarların heyecanla beklediği 'BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?' sorusu merak konusu.

Fenerbahçe üst üste aldığı 3 galibiyet maçının ardından, deplasmanda ligin son sırasında olan BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig 18. haftasında 'BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?2 sorusunun cevabı ekranınızda!

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 18. haftasında BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında, BB Erzurumspor'un ev sahipliği yaptığı maç, Erzurum'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleşecek. BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı, Kablo TV 232, Digiturk 77. Bein Sports 1 ve web izlenebilecek.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Süper Lig 18. hafta maçı BB Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşması 11 Ocak Pazartesi (bugün) saat 16.00'da başlayacak.

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