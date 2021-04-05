Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ve Kilis Sağlık-Der İl Başkanı Yahya Öztürk, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ve Kilis Sağlık-Der İl Başkanı Yahya Öztürk, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Vesayet zihniyetiyle kendisini aziz milletimizin ve milli iradenin üzerinde gören ve ülkemizin aydınlık geleceğini karartmaya çalışan darbelere davet çıkaran her türlü girişime karşı çıkıyor ve demokrasiye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan genç nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir üniversite olarak milletimizin iradesinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.

Merhamet Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı ve Kilis Sağlık-Der İl Başkanı Yahya Öztürk de bazı emekli amirallerin darbe imasında bulunduğunu belirtti.

Bu hamlenin arkasında farklı güçlerin olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Anayasa değişiklik çalışmaları, Kanal İstanbul gündemdeyken, Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanmak üzereyken muhtıra veriyorlar. Patronlarının menfaatlerini olumsuz etkileyecek bu konuları, sınırlarını kendilerinin belirlediği noktada durdurmak istediler. En kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısıyla, siyasi organlarıyla bu hadsizlere hadlerini bildirmek üzere gerekeni yapmalıdır."

Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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