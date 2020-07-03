Avukatlar yasak dinlemedi! Meclis'e yürümek isteyen baro başkanları barikata takıldı Çoklu baro sistemine tepki göstermek için toplanan baro başkanları, Ankara Valiliğinin aldığı 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen adliye önünde toplandıktan sonra Meclis'e yürümek istedi. Polis ekipleri barikat kurarak avukatlara müsaade etmedi.

AK Parti'nin düzenleyip Meclis'e sunduğu ve çoklu baro sistemini öngören teklife avukatların tepkisi sürüyor. Yeni sistemin avukatları fişleyeceğini savunan avukatlar, durumu protesto etmek için TBMM'ye yürümek istedi. Adliye önündeki çevik kuvvet, baro başkanlarının TBMM'ye yürümesine müsaade etmedi.

Ankara Barosu'nun çağrısıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan ve Meclis'e yürümek isteyen avukatlara ise polis biber gazıyla müdahale etti.

ANKARA BAROSU ÜYELERİNİ ADLİYE'YE ÇAĞIRDI

Ankara Barosu, bugünkü Büyük Savunma Mitingi öncesi eylemleri yasaklayan ve baro başkanlarının kente girişine izin vermeyen yetkililer hakkında suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

Baronun Twitter hesabından da paylaşılan açıklamayı, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan "saat 15:00, Ankara Adliyesi" hatırlatmasıyla paylaştı.

Ankara Barosu, bu yasağın kanunsuz olduğunu ve suç duyurusu yapacaklarını açıkladı. Baronun açıklamasında, suç duyurusuna tüm avukatlar davet edildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar, "Hak, hukuk, adalet" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla Meclis kapısı önünde yaşananları ve baro başkanlarının komisyon görüşmelerine alınmamasını protesto etti.

Sloganların ardından Meclis'e yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinde iki avukat etkilendiği açıklandı.

BAZI BARO BAŞKANLARININ TBMM'DEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclis'in Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İçeri alınmayan baro başkanları, CHP'li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti.

Baro başkanlarının bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA