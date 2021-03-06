BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı
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BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı

06.03.2021 08:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:28

İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldıBOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıt mezarı başında törenle anıldı.

İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıt mezarı başında törenle anıldı.

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 21'inci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, öğrenciler ve halk katıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı kişinin katıldığı törende protokol üyeleri konuşma yaptı ve İzzet Baysal'a vefalarını iletti. Konuşmaların ardından İzzet Baysal'ın anıt mezarına çiçek bırakıldı.

BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı
BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı
BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı
BAYSAL İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıldönümünde anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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