Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı - Haberler
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Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa Hamsi ve Kültür Festivali'nde 4 ton hamsi ikram edildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Hamsi ve Kültür Festivali'nde 4 ton hamsi ikram edildi.

Bayrampaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen festivalde İsmail Türüt'ün yanı sıra Karadenizli birçok sanatçı sahne aldı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde 4 ton hamsi mangal ve yağda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Aydıner, bu festivalin yıllardır devam ettiğini kaydederek, "Amacımız şehir, bölge ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımızı bir araya getirip kaynaştırmak ve bir nebze de olsa streslerini atmalarını sağlamak. Bayrampaşa Belediyesi olarak bu tarz kültür programlarını yapmaya devam edeceğiz. Festivale katılan halkımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

İsmail Türüt, Bayrampaşa, Güncel, Haberler

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