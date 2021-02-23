Bayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı
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Bayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

23.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:24
Bayrampaşa'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da bir evin önünden motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da bir evin önünden motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesi'nde bir konutun önünde park halinde bulunan motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişinin V.B. olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptığı operasyonda, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde V.B.'yi yakaladı. Şüpheli, çaldığı motosikleti Bağcılar'da bir sokağa park ettiğini itiraf etti.

Bunun üzerine ekipler, motosikleti sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlana V.B., "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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