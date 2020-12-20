BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20.12.2020 03:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 03:39
BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHABayrampaşa'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken 38 yaşındaki Salih Demir'in cansız bedeni bulundu. 

Yangın, Orta Mahalle Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında saat 01: 00 sıralarında çıktı. İddiaya göre iki kişinin kaldığı evde bulunan elektrikli soba bir anda patladı. Patlamanın ardından 38 yaşındaki Salih Demir'in kaldığı odadan alevler yükseldi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. 

38 YAŞINDAKİ SALİH DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı aramalarda 38 yaşındaki Salih Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Evde kalan diğer vatandaşın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

BİNA SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTIYangın çıkan binanın ikinci katında oturan Mehmet Halim Şahin, yangın sırasında yaşananları anlattı. Yangının çıkış nedeninin elektrik sobası olduğunu ifade eden Şahin, "Aşağıdaki patlama sesiyle ben aşağıya indim. Ben indiğimde oda yanıyordu. Kapısını kırdım fakat içeriye giremedim. Diğer odada başka bir arkadaş vardı. Ali diye bir arkadaş. Onu dışarıya çıkardık.  Geri kalan binayı boşalttık. Ama odadakini çıkaramadık. Salih Demir, odada iki kişi vardı. Yangının çıkış nedeni elektrik sobası olabilir. Patlama sesi geldi. Elektrik sobası olabilir" dedi. 

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

38 yaşındaki Salih Demir'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de binada inceleme yaptı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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