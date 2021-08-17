Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 01.30'da Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında çıktı. İddiaya göre elektrik panosundan çıkan yangın alışveriş merkezinin diğer katlarına ulaştı. Yangından dolayı dumanların çıktığını gören güvenlik ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangının çıktığı yere Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliklerinden yangının çıktığı yere birçok sayıda ekip intikal etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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