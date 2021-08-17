Son dakika: Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.