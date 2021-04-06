Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 101. yaşını kutlayan AA'yı ziyaret etti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.

Aydıner'i, AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ve AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ağırladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, ziyarette, AA'nın 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı tohumların yeşermesiyle bugünlere ulaştığını ifade etti.

AA'nın artık bir marka haline geldiğini belirten Aydıner, yurt içi ve yurt dışındaki başarılarından dolayı ajans çalışanlarını tebrik etti.

Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydıner'e AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu