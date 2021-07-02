"Bayrampaşa 3x3 Basketbol Turnuvası" sona erdi
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"Bayrampaşa 3x3 Basketbol Turnuvası" sona erdi

'Bayrampaşa 3x3 Basketbol Turnuvası' sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Bayrampaşa 3x3 Basketbol Turnuvası" sona erdi.

Turnuvanın Bayrampaşa ayağının dereceye giren takımları kupa ve madalyalarını Başkan Atila Aydıner'in elinden aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Bayrampaşa 3x3 Basketbol Turnuvası'nın" final programı ve ödül töreni Yıldırım Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda gerçekleştirildi. Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden takımlar dereceye girebilmek için ter döktü. Turnuvanın Bayrampaşa ayağında Parçaliyozke birinci, Haddinibilbao ikinci, Street Fighter üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in elinden aldı.

Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Başkan Atila Aydıner, "Bayrampaşalı gençlerimiz onlara sağladığımız imkânlarla sporu bir yaşam biçimine dönüştürdüler. Gençlerimizi böyle bir tablonun içerisinde görmek geleceğimiz adına umut verici. Bu vesileyle turnuvaya katılan ve dereceye giren sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Etkinliğe Başkan Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Spor Müdürü Fuat Cicimen ve sporseverler katıldı.

Kaynak: Bültenler

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