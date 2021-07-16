Bayramlaşma Töreni Bayramın Birinci Günü Yapılacak
Vali Enver Ünlü, kamu görevlileri ve vatandaşlarımızla Kurban Bayramı'nın 1. Günü Giresun Valiliği'nde bayramlaşacak.
Vali Enver Ünlü, kamu görevlileri ve vatandaşlarımızla Kurban Bayramı'nın 1. Günü Giresun Valiliği'nde bayramlaşacak.
Kurban Bayramı dolayısıyla, bayramın birinci günü olan 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 13: 30'da Giresun Valiliği Protokol Girişinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşma töreni düzenlenecek.
Giresun'da Bayram Namazı başta olmak üzere, bayramlaşma programları ve bayram ziyaretleri sırasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak, her türlü güvenlik ve sağlık tedbirinin alınması sağlanacak.
Vali Enver Ünlü, Valilikteki bayramlaşma programının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirerek görevi başında bulunan kamu görevlilerinin bayramını kutlayacak.
Vali Ünlü'nün Kurban Bayramı 1. Gün (20 Temmuz Salı) programı şöyle;
13. 30 Kamu Görevlileri ve Vatandaşlar ile Bayramlaşma
(Yer: Valilik Protokol Girişi)
14. 30 Emniyet Teşkilatını Ziyaret (Yer: Polisevi)
15. 00 Eriklimanı Uygulama Noktasını Ziyaret
15. 30 Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Ziyaret
16. 00 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret
16. 30 Jandarma Teşkilatını Ziyaret
17. 00 Merkez Karakol Komutanlığını Ziyaret
17. 30 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini Ziyaret
18. 00 Emniyet Bölge Trafik Uygulama Noktasını Ziyaret
18. 30 Sahil Güvenlik 73 Komutanlığını Ziyaret
19. 00 İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret
19. 30 Çınarlar Polis Merkezi Amirliğini Ziyaret
Kaynak: Habermetre