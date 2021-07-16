Bayramlaşma Töreni Bayramın Birinci Günü Yapılacak
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Bayramlaşma Töreni Bayramın Birinci Günü Yapılacak

Bayramlaşma Töreni Bayramın Birinci Günü Yapılacak
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Vali Enver Ünlü, kamu görevlileri ve vatandaşlarımızla Kurban Bayramı'nın 1. Günü Giresun Valiliği'nde bayramlaşacak.

Vali Enver Ünlü, kamu görevlileri ve vatandaşlarımızla Kurban Bayramı'nın 1. Günü Giresun Valiliği'nde bayramlaşacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla, bayramın birinci günü olan 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 13: 30'da Giresun Valiliği Protokol Girişinde kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşma töreni düzenlenecek.

Giresun'da Bayram Namazı başta olmak üzere, bayramlaşma programları ve bayram ziyaretleri sırasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak, her türlü güvenlik ve sağlık tedbirinin alınması sağlanacak.

Vali Enver Ünlü, Valilikteki bayramlaşma programının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirerek görevi başında bulunan kamu görevlilerinin bayramını kutlayacak.

Vali Ünlü'nün Kurban Bayramı 1. Gün (20 Temmuz Salı) programı şöyle;

13. 30 Kamu Görevlileri ve Vatandaşlar ile Bayramlaşma

(Yer: Valilik Protokol Girişi)

14. 30 Emniyet Teşkilatını Ziyaret (Yer: Polisevi)

15. 00 Eriklimanı Uygulama Noktasını Ziyaret

15. 30 Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Ziyaret

16. 00 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret

16. 30 Jandarma Teşkilatını Ziyaret

17. 00 Merkez Karakol Komutanlığını Ziyaret

17. 30 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini Ziyaret

18. 00 Emniyet Bölge Trafik Uygulama Noktasını Ziyaret

18. 30 Sahil Güvenlik 73 Komutanlığını Ziyaret

19. 00 İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret

19. 30 Çınarlar Polis Merkezi Amirliğini Ziyaret

Kaynak: Habermetre

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