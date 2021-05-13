Bayramın ilk gününde Beylikdüzü'ne balık tezgahına ilgi
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Bayramın ilk gününde Beylikdüzü'ne balık tezgahına ilgi

Bayramın ilk gününde Beylikdüzü'ne balık tezgahına ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde vatandaşlar tam kapanmada Ramazan Bayramı'nın ilk gününde açık olan işletmeler arasında yer alan balık tezgahlarına koştu.

Beylikdüzü'nde vatandaşlar tam kapanmada Ramazan Bayramı'nın ilk gününde açık olan işletmeler arasında yer alan balık tezgahlarına koştu.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada açık olan işletmeler arasında balıkçılar da yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında vatandaşlar, Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan'a koştu. Balıklarının buzhane balığı olmadığını ve küçük teknelerin tuttuğu taze balıkları sattığını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, balığın anne sütünden sonra dokuları onaran gıda olduğunu belirterek, "Korona virüse karşı hastalıklara karşı balık yenmeli. Balık hastalıkların kalkanı. Şeker tadında bir bayram, hastalıksız bol balıklı günler diliyorum. Bu sene buzhaneye konulacak balık olmadı, çünkü fiyatlar çok yüksekti. Günlük balıklar ve taze. Norveç uskumru hariç tezgahımızdaki balıklar gününü bile doldurmayan taze balıklar. Küçük teknelerin mevsimi geldi. İnsan gücüyle çekilen ağlar. Gönül rahatlığı ile hastalığa karşı bol bol balık tüketilmesini öneriyorum" dedi.

Bayram sabahı balık almaya geldiğini ifade eden bir vatandaş, "Sürekli balık yiyoruz. Ramazan'da oruçluyken bile balığımı aksatmadım" diye konuştu.

Balık almaya gelen bir diğer vatandaş ise, "Balık her zaman almaya çalışıyoruz. Haftada bir ya da iki kez. Kenan Bey sağ olsun bize taze balıklar getiriyor. Balık sağlıklı olduğu için herkesin yemesini öneriyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bayramın ilk gününde Beylikdüzü'ne balık tezgahına ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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