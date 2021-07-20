Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? 2021 Bayramda AVM'ler açık mı?
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Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? 2021 Bayramda AVM'ler açık mı?

Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? 2021 Bayramda AVM'ler açık mı?
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Kurban Bayramı'nın ilk günü alışveriş merkezlerinin yolunu tutacak olan vatandaşlar AVM'ler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Temmuz'da başlayan bayram tatili dolasıyla çoğu özel ve kamu kuruluşu kapalı olacak. Bayram alışverişini gerçekleştirmek isteyenler ise AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? 2021 Bayramda AVM'ler açık mı?

Kurban Bayramı'nın ilk günü alışveriş merkezlerinin yolunu tutacak olan vatandaşlar AVM'ler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Temmuz'da başlayan bayram tatili dolasıyla çoğu özel ve kamu kuruluşu kapalı olacak. Bayram alışverişini gerçekleştirmek isteyenler ise AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? 2021 Bayramda AVM'ler açık mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

AVM'ler Kurban Bayramı süresince açık olacak. Alışveriş merkezleri bayramın ilk gününe özel daha geç saatlerde açılabiliyor. AVM'nin çalışma saatlerini müşteri hizmetlerini arayarak veya internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise AVM'ler normal çalışma saatlerine geri dönüyor. Sabah 10:00'da açılan AVM'ler akşam 22:00'ye kadar hizmet veriyor.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

AVM'ler saat 10.00'da açılıyor, 22.00'da kapanıyor.

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