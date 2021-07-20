BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KURBAN Bayramı'nın birinci gününde Üsküdar Sahili'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

KURBAN Bayramı'nın birinci gününde Üsküdar Sahili'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Üsküdar Salacak Sahili'nde yoğunluk oluştu. İstanbullular, akşam üzeri aileleri ve yakınlarıyla sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri ise fotoğraf çektirdi. Boğaz turu yapan teknelere de yoğun ilgi gösterildi. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Ailesiyle sahilde dolaşan bir kişi, "Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Önemli günler, birbirimizi hatırlamak lazım. Büyüklerimizin ellerini öpmek lazım. Bütün gün gezdik. Memlekete gidemedik. Bu sene buradayız. Ailemle geziyorum. Eşim, babam, dayım dolaşıyoruz. "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı