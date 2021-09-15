Bayramiç'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir aylık istihbarat çalışmaları ve fiziki takibi neticesinde M.Ç, 7 gram uyuşturucuyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.