Bayramiç'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bayramiç'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bayramiç'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Bayar Sokağı'nda Arda Kara idaresindeki 17 TJ 277 plakalı motosiklet ile Kamil Toker Sokağı yönünden gelen F.T'nin kullandığı 35 GA 1723 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Arda Kara ve arkasında bulunan Berkay Berk hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sabahattin Sallama - Son Dakika Haberleri

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