Bayramiç'te eşek kurtarma operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Serhat köyünde kuyuya düşen eşek düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Serhat köyünde kırsal arazide bir eşek, üzeri dallarla örtülmüş kuyuya düştü.

Kuyuda sıkışan ve dalların yaraladığı eşeği fark eden köylüler, Muhtar Ercan Özdemir'e haber verdi. Bayramiç Belediyesinden yardım istenmesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi.

Kepçeye bağlanan yaralı eşek yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Köy muhtarı Özdemir, vücudunda hafif sıyrıklar bulunan eşeğin sahibini aradıklarını söyledi.

Kaynak: AA