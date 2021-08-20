BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANINDAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET
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BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANINDAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANINDAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Başkan Büyükerşen'in makamında gerçekleşen ziyarette Ugun, Büyükerşen'in belediyecilikte idol bir isim olduğunu belirtti.

Başkan Büyükerşen belediye başkanlarını Eskişehir'de ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve CHP Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Uygun ziyarette, "Başarılı şehircilik çalışmalarının yanı sıra, Eskişehir'in kültür ve sanat kenti olmasını da sağladınız. Tüm çalışmalarınızla belediyecilikte idolümüzsünüz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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