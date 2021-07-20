Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak
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Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dönemlerde hızla artan vaka sayıları endişeleri de beraberinde getirdi. Süreci yakından takip eden Hükümet, bayramdaki hareketliliğin vaka ve vefat sayılarına yapacağı olumsuz etkiyi masaya yatırdı. Buna göre bayram sonrası yaklaşık 20 milyon kişinin daha hızla aşılanması ve virüse karşı bir "dalgakıran" oluşturulması amaçlanıyor.

Korona salgınında yaşanan pikler nedeniyle uzun süre uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak kaldırılmıştı. Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte milyonlarca insan memleketlerine ya da tatile gitti.

AŞILAMANIN HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR

Bir yandan aşılama devam etse de son günlerde özellikle bayram tatilinin de başlamasıyla vaka sayılarında bir artış meydana geldi. Bu sebeple bayram sonrasında aşılama hızının arttırılmasını zorunlu hale geldi. Bayramdan sonraki 1.5 ay içerisinde en az 18-20 milyon kişiye daha ilk doz aşı yapılması gerektiği belirtiliyor.

SONBAHARDA EN AZ 60 MİLYON İNSANIN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Hedef ise sonbahara gelindiğinde en az 60 milyonun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak. Bayramdaki hareketlilikle vakaların 10 bine ulaşacağı iddia ediliyor. Bu yükselişin aşı olmayanlar için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

YENİ DALGA, AŞI OLANLAR İÇİN DE KORKUTUCU OLABİLİR

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmelere göre, aşıların etkisi kısmen azalsa da ağır hastalığı ve ölümü yüzde 90 engelliyor. Koronavirüs aşısı tamamlanmış kişiler virüs kapsa da hastalığı hafif geçirecekleri belirtiliyor. Ancak yeni dalganın, daha çok koronavirüs aşısı olmayanları etkileyeceği ifade ediliyor.

Aşı konusunda çok geride olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kanaat önderleri ve muhtarların kampanyaya katkı sağlaması için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor. Sonbahara kadar olan 1.5 aylık sürenin aşılama açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor.

20 MİLYON KİŞİNİN DAHA AŞILANMASI İLE DALGAKIRAN OLUŞTURULACAK

Hükümet de bayramdaki hareketliliğin vaka ve vefat sayılarına yapacağı olumsuz etkiyi masaya yatırdı. Buna göre bayram sonrası yaklaşık 20 milyon kişinin daha hızla aşılanıp virüse karşı bir "dalgakıran" oluşturulması amaçlanıyor.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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