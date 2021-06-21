Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün yapılan Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Bugün yapılan Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? sorusunu araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı tümüyle kalktı. Fakat Kurban Bayramı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMINE ZAMAN?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KABİNE KARARLARI

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Meral Akşener Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 21:52:46. #1.14#

title