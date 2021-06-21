Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Bugün yapılan Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Bugün yapılan Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021?

BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? sorusunu araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı tümüyle kalktı. Fakat Kurban Bayramı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMINE ZAMAN?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KABİNE KARARLARI

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.